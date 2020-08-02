2020-08-02T12:38:29+03:00
Происшествия

ДТП под Переславлем: погибли три человека

Личность одной погибшей пока не установлена
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Три человека погибли, один - в больнице. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерТри человека погибли, один - в больнице. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
Изменить размер текста:

Авария произошла 2 августа в 8 утра в Переславском районе на дороге Нагорье-Берендеево. "Тойота Камри", за рулем которой сидел 44-летний водитель, вылетела в кювет и врезалась в дерево. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением автомобиля.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщает о троих погибших. Водитель иномарки и две женщины-пассажирки скончались на месте аварии еще до приезда скорой помощи. Одной женщине было 34 года, личность второй пока не установлена. Еще одного пассажира - 31-летнего мужчину - госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24