ДТП под Переславлем: погибли три человека

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:38:29+03:00

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Авария произошла 2 августа в 8 утра в Переславском районе на дороге Нагорье-Берендеево. "Тойота Камри", за рулем которой сидел 44-летний водитель, вылетела в кювет и врезалась в дерево. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением автомобиля.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщает о троих погибших. Водитель иномарки и две женщины-пассажирки скончались на месте аварии еще до приезда скорой помощи. Одной женщине было 34 года, личность второй пока не установлена. Еще одного пассажира - 31-летнего мужчину - госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU