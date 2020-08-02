Остались без отдыха и денег: в Ярославле будут судить туроператора

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

По уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 29-летней ярославны, проходят 10 потерпевших. Один хотел улететь на Бали и заплатил за путевку 300 тысяч рублей, другая мечтали попасть в Арабские Эмираты. Но вместо этого пойдет в суд как потерпевшая, так как за свою мечту она заплатила 180 тысяч, и была обманута.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, являясь неофициальной работницей турагентства, женщина вводила в заблуждение ярославцев, желающих отдохнуть в теплых странах. Представляясь турагентом, обвиняемая брала с клиентов деньги под предлогом бронирования путевок, однако сама даже не думала заключать договоры с туроператорами. Деньги доверчивые ярославцы перечисляли на личную карту ярославны. Больше они не видели ни их, ни турагента. Общий ущерб составил больше 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU