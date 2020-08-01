2020-08-01T15:45:17+03:00
Происшествия

"Папа, не надо!". В Рыбинске мужчина избил ребенка

Региональный СКР начал проверку по инциденту
Полина Вачнадзе
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Пинки, удары и тычки продолжались всю дорогу. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтактеПинки, удары и тычки продолжались всю дорогу. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте
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Видео, на котором видно, как мужчина избивает мальчика, и слышно, как ребенок истошно кричит, очевидцы выложили в группе "Подслушано в Рыбинске".

- Такие люди живут на ВМЗ! Мужчина избивал сына ногами, палкой, кулаками по лицу. Бил и толкал беременную жену. Все происходило рядом с детской площадкой и ДК, дети, наблюдавшие это, в шоке. Полицию вызвали, на данных этих людей не знаем, поэтому, возможно. они останутся безнаказанными, - написала автор видео.

Чем так провинился перед родителем ребенок, не известно. Пинки, удары и тычки, а также мат продолжались всю дорогу. Мальчик кричит "папа, не надо!!, но мужчину, судя по всему, не совсем трезвого, это не останавливает. Рядом идет женщина, возможно, мать и жена. Но она в процесс "воспитания" не вмешивается. Только в конце съемки видно, как она встала между ребенком и его неадекватным отцом.

По данной информации СКР по Ярославской области начал доследственную проверку. Личность мужчины установлена, он оказался не отцом, а отчимом мальчика.

- Все произошло вчера, 31 июля, днем в Волжском микрорайоне. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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