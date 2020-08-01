В Ярославле пройдет акция "Электросубботник"

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:26:13+03:00

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1 августа в Ярославле началась экологическая акция "Электросубботник". Несиправную тхник уи электронику будут принимать в Заволжском, Дзержинском, Фрунзенском и Красноперекопоском районах, а также в селах Туношна и Кузнечиха. Отслужившее свое вещи пойдут на переработку.

Что можно сдать: чайники, пылесосы, телевизоры, утюги, фены, оргтехнику, телефоны, плееры, провода, мышки и зарядки, то есть все, что работает от электричество и батареек. Картриджи, лампочки и батарейки отдельно не принимаются.

Список локаций акции «Электросубботник» в Ярославле: - Заволжский район (у рынка, на пересечении Орджоникидзе и Машиностротелей) 11.30-13.30, - Дзержинский район (парк им.30-летия Победы) 12.00-14.00, - Кировский район (у входа в областную библиотеку им.Н.А.Некрасова) 12.30-14.30, - Фрунзенский район (парк «Нефтяник») 13.00-15.00, - Фрунзенский район (парк «Судостроителей») 13.30-15.30, - Красноперекопский район (парк «Рабочий сад») 14.00-16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU