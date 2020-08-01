2020-08-01T14:18:05+03:00
Общество

В Ярославле пропала 89-летняя женщина с тростью

Она ушла из дома 28 июля
Полина Вачнадзе
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В Ярославле пропала 89-летняя женщина с тростью. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославле пропала 89-летняя женщина с тростью. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле продолжаются поиски 89-летней Веры Петровны Стукалевой (Комаровой). Пенсионерка ушла из дома в Красноперекопском районе 28 июля и до сих пор не известно, где она находится. Как сообщают волонтеры, женщине может понадобиться медицинская помощь.

Приметы Веры Петровны: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, короткие.

Была одета в светло-красную куртку, черные рейтузы, черные ботинки. Ходит с тростью.

Если вы видели Веру Петровну после 28 июля, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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