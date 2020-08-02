В Ярославской области ликвидировали свалку ртутных ламп

2 Авг. 2020 2020-08-01T14:09:31+03:00

В заброшенном карьере нашли более 200 ламп. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

Изменить размер текста: A A

В Борисоглебском районе обнаружена свалка ртутных ламп. В бывший карьер кто-то свалил больше 200 ламп, которые относятся к категории крайне токсичных отходов и представляют большую опасность для людей.

Специалисты выехали на место и вместе с администрацией Андреевского сельского поселения в оперативном порядке организовали сбор и утилизацию предметов с ртутью. Осталось найти того, кто вместо того, чтобы утилизировать использованный материал по правилам, пошел по простому, но опасному пути.

Департамент окружающей среды и природопользования региона просит всех, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефону 8(4852)40-02-30.

В Ярославской области создана система сбора опасных отходов и использованных батареек и ртутьсодержащих ламп. Информация о местах сбора размещена на сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU