2020-08-01T13:22:17+03:00
Общество

Управление ФСБ проверило ярославские гостиницы

Нужно повышать бдительность персонала
Полина Вачнадзе
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Управление ФСБ проверило ярославские гостиницыУправление ФСБ проверило ярославские гостиницыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле региональное Управление ФСБ проверило три гостиницы, которые после снятия ограничительных мер приступили к работе. В первую очередь проверялось, как соблюдаются меры антитеррористической защищенности.

Результаты рейдов показали, что в целом гостиничные комплексы с задачами справляются неплохо и совершенствуют свою работу по повышению безопасности объектов. Но при всем при этом остается актуальным вопрос о повышении бдительности как персонала, так и самих гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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