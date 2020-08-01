В Ярославле в этом году собираются купить 12 троллейбусов

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:47:43+03:00

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Об обновлении подвижного состава ярославского говорили сегодня, 31 июля, во время визита депутатов муниципалитета троллейбусного депо №2.

- В городе есть сложившаяся маршрутная сеть, варианты новых маршрутов будут рассматриваться после того, как мы полностью восстановим материально-техническую базу и обновим подвижной состав. Сейчас износ значительный, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

В ближайшее время планируют приобрести 12 троллейбусов, но не совсем новых – 2015 года выпуска. В следующем году по федеральной программе закупят 20 «свежих» машин.

А пока что идет модернизация троллейбусного депо. Она началась весной этого года: провели косметический ремонт нескольких боксов, обновили ремонтные ямы. Из прежнего депо в новое перешло около 85% сотрудников, поэтому пришлось скорректировать рабочее расписание. Обо всем этом рассказал директор АО «Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов.

Модернизацию проводится и из-за увеличения числа машин, которые переехали сюда. Сейчас на территории содержится 100 троллейбусов. 64 троллейбуса выходят в рейсы в будние дни, 55 – в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU