Ярославец в Москве осужден за контрабанду
Мужчина пытался продать части военной техники
Мужчина пытался продать части военной техникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима получил житель Ярославля. Такое решение 30 июля вынес Бутырский суд Москвы.
Информации по этому делу не так много. Известно лишь то, что подсудимый пытался контрабандным способом вывезти российскую продукцию военного назначения в Армению.
Расследование преступления занимались сотрудники УФСБ России по Западному военному округу вместе с коллегами из Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU