Ярославец в Москве осужден за контрабанду

1 Авг. 2020 2020-07-31T17:24:07+03:00

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Наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима получил житель Ярославля. Такое решение 30 июля вынес Бутырский суд Москвы.

Информации по этому делу не так много. Известно лишь то, что подсудимый пытался контрабандным способом вывезти российскую продукцию военного назначения в Армению.

Расследование преступления занимались сотрудники УФСБ России по Западному военному округу вместе с коллегами из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU