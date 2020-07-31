2020-07-31T16:42:27+03:00
Общество

Топ-5 удачных решений, которые останутся с нами после карантина

Мы выбрали пять самых удачных инноваций
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Топ-5 удачных решений, которые останутся с нами после карантина. Фото предоставлено рекламодателемТоп-5 удачных решений, которые останутся с нами после карантина. Фото предоставлено рекламодателем
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Пожалуй, ни один аналитик не мог предугадать тех колоссальных изменений, к которым приведет коронавирус. Но скажем прямо – некоторые новые привычки были к лучшему. Мы выбрали пять самых удачных инноваций, которые останутся с нами после карантина.

Доступность курьерской доставки. Если гора не идет к Магомеду… теперь эту известную поговорку можно перефразировать так: если гость не идет в ресторан, то ресторан идет к гостю! То же самое с продуктами, медикаментами и прочим. Все компании, которые, так или иначе, хотели остаться «на плаву», озаботились открытием сервиса доставки. И что интересно – не собираются закрывать его сейчас. Так что благодаря карантину мы можем быстро заказать на дом почти все.

Водители такси стали личными помощниками. Карантин дал новый виток развития такси. Если раньше нам максимум был доступны – поездка или услуга буксировки, то сейчас водитель запросто сможет зайти в точку выдачи интернет-магазина, забрать ваш заказ и привезти его вам домой.

Развитие интернет-магазинов. Логично: чтобы доставить что-то курьером, нужен удобный сайт, через который покупатель сможет заказать нужный товар. Именно в период карантина многие компании решились на открытие онлайн-площадок. А кто-то из-за резкого наплыва интернет-пользователей смог выявить все недочеты магазина и сделать его удобнее. Хороший пример улучшения в онлайн-сайтов – у Tele2, Wildberries, у сервисов по доставке продуктов.

Новые развлечения. Раньше мы смотрели в Сети в основном фильмы, а сейчас нам стали доступны онлайн-экскурсии музеев, развлекательные программы на YouTube, лекции… И не забудем о тренингах и мастер-классах, которые кто-то же, да прошел до конца!

Умение дружить на расстоянии. И здесь доступность интернета сыграла нам на руку. Оказалось, что при помощи доступа в Сеть можно и вечеринку удаленно провести, и с подругой по магазинам пробежаться. Виртуальным. И неважно, что подруга на даче в глубинке, а вы – в городской квартире.

Сейчас многие мобильные операторы достигли практически 100% покрытия 4G. Например, Tele2.

В компании еще и увеличили скорость интернета, что особенно, кстати, пришлось в дни карантина, когда объем используемого жителями трафика вырос почти на треть.

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