Вопреки запрету: в Ярославле прокуратура проверила, какие маршрутки входят в рейсы

31 Июль 2020 2020-07-31T15:30:19+03:00

И, что не очень удивительно, нашла нарушения

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Сотрудники прокуратуры Дзержинского района и ГИБДД проверили, в каком техническом состоянии городские маршрутки выходят на линию. И нашли немало технических неисправностей.

- На машинах были установлены шины с разными рисунками протекторов, не работали противотуманные фары, габаритные огни, отсутствовали противооткатные упоры. У одного из водителей отсутствовал страховой полис, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

Водители ПАЗов были оштрафованы каждый на 500 рублей. В отношении двух индивидуальных предпринимателей, двух контролеров по выпуску транспорта и генерального директора компании возбуждены дела об административных правонарушениях. Также руководителя фирмы привлекли к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.

ИСТОЧНИК KP.RU