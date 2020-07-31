2020-07-31T15:14:05+03:00
Происшествия

В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Проводится доследственная проверка
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 июля, под окнами дома в поселке Октябрьский, прохожие обнаружили тело молодого мужчины. По предварительной информации, 25-летний ярославец выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

- Сейчас следователем проводится проверка, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области установили еще 28 контейнеров для раздельного сбора мусора
В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины
В Рыбинске пройдут кулинарные мастер-классы. Какие и во сколько
В Ярославле в День ВДВ запретят ездить на машинах
Житель Ярославской области украл из дома умерших соседей ружье
Житель Рыбинска проиграл украденные деньги в букмекерской конторе
В Ярославской области отремонтировали дорогу до Диево-Городища
ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле. Фото с места аварии
В Ярославской области подорожал 95-ый бензин
В Ярославле определили подрядчика, который отремонтирует проспект Машиностроителей
В тройном ДТП в Переславском районе один человек погиб, двое пострадали
Ушла из дома и не вернулась: в Ярославле ищут 14-летнего подростка
В Ярославле отремонтировали улицу 1-ю Забелицкую
В Ярославской области у матери забрали пятерых детей
Ярославским предпринимателям компенсируют часть затрат на борьбу с COVID-19
Полицейские пресекли незаконную игорную деятельность в ярославском кафе
Соблюдаем спокойствие: в пятницу в Рыбинске проверят системы оповещения
Завершился ремонт участка дороги Ярославль - Любим
Сбербанк передал Ярославской области 600 комплектов для дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе