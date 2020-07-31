В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

31 Июль 2020 2020-07-31T15:14:05+03:00

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Сегодня, 31 июля, под окнами дома в поселке Октябрьский, прохожие обнаружили тело молодого мужчины. По предварительной информации, 25-летний ярославец выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

- Сейчас следователем проводится проверка, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU