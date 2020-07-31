В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело мужчины
Проводится доследственная проверка
Изменить размер текста:
Сегодня, 31 июля, под окнами дома в поселке Октябрьский, прохожие обнаружили тело молодого мужчины. По предварительной информации, 25-летний ярославец выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
- Сейчас следователем проводится проверка, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU