2020-07-31T15:14:41+03:00
Общество

В Ярославской области установили еще 28 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Ростове Великом и Поречье-Рыбное
Полина Вачнадзе
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Всего в регионе установлено 640 оранжевых баковВсего в регионе установлено 640 оранжевых баковФото: Правительство Ярославской области
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На мусорных площадках Ростова Великого и Поречья-Рыбного установили 28 контейнеров для раздельного сбора мусора. Всего в регионе установлено 640 оранжевых баков, куда можно выбрасывать бумагу, стекло, пластик и металл.

После отходы проходят досортировку, далее вторсырье отправляется на переработку в специализированные компании. Пластик увозят в Подмосковье, стекло – в Нижний Новгород, бумагу забирают ярославские предприятия. Благодаря этому существенно уменьшается количество мусора, который нужно закапывать на полигонах.

В Ярославле, кстати, работает 170 пунктов приема батареек и порядка 100 пунктов, куда можно сдать ртутьсодержащие отходы. В этом году планируется открыть еще 12 пунктов в торговых центрах областного центра и Рыбинска, а также в экологических центрах допобразования Тутаева. 54 контейнера для использованных источников питания установят в школах области.

Информацию о том, где находятся оранжевые контейнеры и пунктах приема отработанных батареек можно найти на сайте департамента окружающей среды и природопользования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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