В Рыбинске пройдут кулинарные мастер-классы. Какие и во сколько
1 августа, в День города, в Рыбинске пройдет несколько кульнарных мастер-классов. Секреты приготовления рыбных и мясных блюд, сладостей, кофе и коктейлей раскроют шеф-повара местных кафе и ресторанов. Гастрономическая площадка будет работать на площади Дерунова.
Итак, что и во сколько пройдет:
11:00-12:00 – мастер-класс «Завтрак маме, завтрак папе» от Андрея Солодовникова,
12:00-13:00 – мастер-класс от кондитера Елены Коновой по приготовлению конфет ручной работы,
13:00-14:00 – программа «Кофемания – экскурс в историю кофе» с дегустацией,
14:00-15:00 – программа «Блинный пир» с конкурсом на лучшую начинку для блинов,
15:00-16:00 – приготовление самсы,
16:00-17:00 – мастер-класс «Готовим рыбинскую рыбу»,
17:00-18:00 – приготовление хинкали,
18:00-19:00 – мастер-класс «Коктейльная вечеринка. Приготовление коктейлей и смузи».
ИСТОЧНИК KP.RU