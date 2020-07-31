2020-07-31T14:41:25+03:00
Общество

В Рыбинске пройдут кулинарные мастер-классы. Какие и во сколько

Учить рыбинцев готовить будут шеф-повара ресторанов
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске пройдут кулинарные мастер-классы. ФОТО: Павел КОРЧАГИНВ Рыбинске пройдут кулинарные мастер-классы. ФОТО: Павел КОРЧАГИН
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1 августа, в День города, в Рыбинске пройдет несколько кульнарных мастер-классов. Секреты приготовления рыбных и мясных блюд, сладостей, кофе и коктейлей раскроют шеф-повара местных кафе и ресторанов. Гастрономическая площадка будет работать на площади Дерунова.

Итак, что и во сколько пройдет:

11:00-12:00 – мастер-класс «Завтрак маме, завтрак папе» от Андрея Солодовникова,

12:00-13:00 – мастер-класс от кондитера Елены Коновой по приготовлению конфет ручной работы,

13:00-14:00 – программа «Кофемания – экскурс в историю кофе» с дегустацией,

14:00-15:00 – программа «Блинный пир» с конкурсом на лучшую начинку для блинов,

15:00-16:00 – приготовление самсы,

16:00-17:00 – мастер-класс «Готовим рыбинскую рыбу»,

17:00-18:00 – приготовление хинкали,

18:00-19:00 – мастер-класс «Коктейльная вечеринка. Приготовление коктейлей и смузи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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