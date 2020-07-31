В Ярославле в День ВДВ запретят ездить на машинах

31 Июль 2020 2020-07-31T14:21:21+03:00

2 августа будут перекрыты для транспорта центральные улицы Фото: Мэрия Ярославля

Правда, лишь по центральным улицам и до полудня

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В Ярославле 2 августа, в День ВДВ, будут перекрыты для транспорта центральные улицы города.

С 6 утра до полудня на машинах нельзя будет проехать по Которосльной и Волжской набережных (нижний ярус), Волжскому спуску, улицам Революционная, Нахимсона, Кирова, Советская, площади Челюскинцев, Советской, Красному съезду, Флотскому спуску, Пятницкому съезду, Народному и Советскому переулкам.

Мэрия города обращается к ярославцам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут. Неудобства будут кратковременные.

ИСТОЧНИК KP.RU