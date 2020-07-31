Житель Ярославской области украл из дома умерших соседей ружье

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно Фото: Олег ЗОЛОТО

Если бы 58-летний житель Некоузского района явился на допрос в полицию по первому требованию, ему удалось бы избежать одного уголовного дела. Но сложилось так, как сложилось.

В мае этого года мужчина, взломав дверь, проник в дом жительницы Некоуза и украл продукты на 1300 рублей.

Было возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемого пригласили в полицию на допрос, однако, он повестку проигнорировал. Тогда полицейские сами пришли в дом к злоумышленнику. И, как оказалось, не зря. По время обыска в вещах некоузца обнаружили гладкоствольное ружье, переделанное в обрез.

- Выяснилось, что в мае подозреваемый в заброшенном доме, хозяева которого умерли, нашел гладкоствольное ружье, сделал из него обрез и хранил у себя дома, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В итоге в отношении некоузца было возбуждено два дела: по статьям «Кража» и «Незаконное хранение оружия». Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.