2020-07-31T15:32:59+03:00
Общество

Для ярославского госпиталя купили компьютерный томограф

Деньги выделили из федерального бюджета
Полина Вачнадзе
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Для ярославского госпиталя купили компьютерный томографДля ярославского госпиталя купили компьютерный томографФото: Правительство Ярославской области
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В ярославском госпитале ветеранов войн, который перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, завершили монтаж нового компьютерного томографа. 65 миллионов на его покупку выделили федеральный бюджет.

После того, как закончится пандемия по коронавирусу, томограф будет использоваться для работы с пациентами, в том числе и теми, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Помимо томографа в госпиталь приобрели переносной ультразвуковой аппарат за 3 миллиона рублей и переносной рентгеновский аппарат, стоимостью около 6 миллионов. Закупили наркозно-дыхательные аппараты, стерилизаторы, лабораторные центрифуги, аппараты ИВЛ.

Сейчас в Ярославской области для больных коронавирусом подготовлены 859 коек, занято из них - 335.

ИСТОЧНИК KP.RU

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