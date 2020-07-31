Для ярославского госпиталя купили компьютерный томограф

31 Июль 2020 2020-07-31T15:32:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В ярославском госпитале ветеранов войн, который перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, завершили монтаж нового компьютерного томографа. 65 миллионов на его покупку выделили федеральный бюджет.

После того, как закончится пандемия по коронавирусу, томограф будет использоваться для работы с пациентами, в том числе и теми, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Помимо томографа в госпиталь приобрели переносной ультразвуковой аппарат за 3 миллиона рублей и переносной рентгеновский аппарат, стоимостью около 6 миллионов. Закупили наркозно-дыхательные аппараты, стерилизаторы, лабораторные центрифуги, аппараты ИВЛ.

Сейчас в Ярославской области для больных коронавирусом подготовлены 859 коек, занято из них - 335.

ИСТОЧНИК KP.RU