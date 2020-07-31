ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле. Фото с места аварии

31 Июль 2020 2020-07-31T12:41:51+03:00

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Сегодня, 31 июля, на Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура. «Маз» упал набок, затем машину протащило вперед. Грузовик смел ограждение на своем пути.

По словам очевидцев, пострадал водитель фуры. Ему оказали помощь на месте. У мужчины поврежден нос и перевязана шея. Госпитализировать водителя не стали.

Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. В результате движение по мосту парализовало в обоих направлениях.

Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. ФОТО: читатель КП-Ярославль

- ГИБДД перекрыли мост, отправляют всех в объезд. Кто уже на мосту, держитесь, думаю это часа на полтора-два, - пишут ярославцы в социальных сетях.

Из-за аварии временно изменили маршруты автобусов № 25 и 93Г. Пока они будут ходить по Октябрьскому мосту. Однако уже и на нем образовалась пробка. По мосту теперь едут не только легковые автомобили и общественный транспорт, но и фуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/793666" frameborder="0"></iframe> На Юбилейном мосту из-за аварии образовалась огромная пробка.Автор видео: читатель КП-Ярославль

ИСТОЧНИК KP.RU