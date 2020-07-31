2020-07-31T12:41:51+03:00
Происшествия

ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле. Фото с места аварии

Из-за происшествия образовалась огромная пробка в обе стороны
Светлана Крутикова
Поделиться:
На Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура. ФОТО: читатель КП-ЯрославльНа Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура. ФОТО: читатель КП-Ярославль
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 июля, на Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура. «Маз» упал набок, затем машину протащило вперед. Грузовик смел ограждение на своем пути.

По словам очевидцев, пострадал водитель фуры. Ему оказали помощь на месте. У мужчины поврежден нос и перевязана шея. Госпитализировать водителя не стали.

Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. В результате движение по мосту парализовало в обоих направлениях.

Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. ФОТО: читатель КП-Ярославль

- ГИБДД перекрыли мост, отправляют всех в объезд. Кто уже на мосту, держитесь, думаю это часа на полтора-два, - пишут ярославцы в социальных сетях.

Из-за аварии временно изменили маршруты автобусов № 25 и 93Г. Пока они будут ходить по Октябрьскому мосту. Однако уже и на нем образовалась пробка. По мосту теперь едут не только легковые автомобили и общественный транспорт, но и фуры.

На Юбилейном мосту из-за аварии образовалась огромная пробка.Автор видео: читатель КП-Ярославль

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области отремонтировали дорогу до Диево-Городища
ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле. Фото с места аварии
В Ярославской области подорожал 95-ый бензин
В Ярославле определили подрядчика, который отремонтирует проспект Машиностроителей
В тройном ДТП в Переславском районе один человек погиб, двое пострадали
Ушла из дома и не вернулась: в Ярославле ищут 14-летнего подростка
В Ярославле отремонтировали улицу 1-ю Забелицкую
В Ярославской области у матери забрали пятерых детей
Ярославским предпринимателям компенсируют часть затрат на борьбу с COVID-19
Полицейские пресекли незаконную игорную деятельность в ярославском кафе
Соблюдаем спокойствие: в пятницу в Рыбинске проверят системы оповещения
Завершился ремонт участка дороги Ярославль - Любим
Сбербанк передал Ярославской области 600 комплектов для дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе