ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле. Фото с места аварии
Сегодня, 31 июля, на Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура. «Маз» упал набок, затем машину протащило вперед. Грузовик смел ограждение на своем пути.
По словам очевидцев, пострадал водитель фуры. Ему оказали помощь на месте. У мужчины поврежден нос и перевязана шея. Госпитализировать водителя не стали.
Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. В результате движение по мосту парализовало в обоих направлениях.
Металлолом, который перевозил грузовик, раскидало на расстоянии нескольких десятков метров. ФОТО: читатель КП-Ярославль
- ГИБДД перекрыли мост, отправляют всех в объезд. Кто уже на мосту, держитесь, думаю это часа на полтора-два, - пишут ярославцы в социальных сетях.
Из-за аварии временно изменили маршруты автобусов № 25 и 93Г. Пока они будут ходить по Октябрьскому мосту. Однако уже и на нем образовалась пробка. По мосту теперь едут не только легковые автомобили и общественный транспорт, но и фуры.
На Юбилейном мосту из-за аварии образовалась огромная пробка.Автор видео: читатель КП-Ярославль
ИСТОЧНИК KP.RU