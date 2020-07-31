2020-07-31T13:38:21+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска проиграл украденные деньги в букмекерской конторе

На незадачливого вора завели уголовное дело
Светлана Крутикова
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Рыбинец проиграл украденные 57 тысяч рублей на ставках на спортРыбинец проиграл украденные 57 тысяч рублей на ставках на спортФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Рыбинска поступило заявление о том, что при неизвестных обстоятельствах с банковской карты пропали 57 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Оказалось, что мужчина нашел в подъезде своего дома мобильный телефон и продал его, а сим-карту установил в свой телефон. Через некоторое время подозреваемый обнаружил, что к данному номеру привязан мобильный банк, и перевел деньги на карты знакомых. А затем незадачливый вор проиграл 57 тысяч рублей на ставках на спорт.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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