31 Июль 2020 2020-07-31T15:31:43+03:00

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В Тутаеве завершается благоустройство набережной на правом берегу Волги – план выполнен уже на 95%. Сделали спуск к реке от Вознесенского собора, укрепили откосы, сделали водоотведение, отремонтировали пешеходные дорожки и площадки для отдыха.

Всего же по проекту «Решаем вместе!» в Тутаеве в этом году будут приведены в порядок четыре объекта, на что было выделено 20 миллионов рублей.

Отремонтирован дворы на улицах Комсомольской и Советской: заменен асфальт, установлены фонари, лавочки и урны.

На территории школы №6 продолжается укладка плитки, на проспекте 50-летия Победы началось благоустройство спортивных площадок. Здесь собираются обновить футбольное поле, отремонтировать пешеходные дорожки, спилят старые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU