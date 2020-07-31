В Ярославле определили подрядчика, который отремонтирует проспект Машиностроителей

31 Июль 2020 2020-07-31T11:39:44+03:00

Капитальный ремонт проспекта Машиностроителей займет два года Фото: Мария ЛЕНЦ

Работы могут начаться уже в середине августа

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Вчера, 30 июля, состоялся аукцион по определению подрядной организации, которая будет ремонтировать проспект Машиностроителей. Конкурс выиграла компания ЕКС.

Капитальный ремонт проспекта Машиностроителей займет два года. Стоимость контракта составит 156,8 миллиона рублей. Работы планируют начать в середине августа. На первом этапе перекроют полуторакилометровый участок дороги.

Компания-победитель уже хорошо знакома ярославцам. Именно она занимается ремонтом Тутаевского шоссе и Добрынинского моста, а также строит новый корпус онкологической больницы и детскую поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU