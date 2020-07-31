В Ярославской области подорожал 95-ый бензин

31 Июль 2020 2020-07-31T12:05:30+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Яроблстата, в регионе с 20 по 27 июля произошел рост стоимости 95-го бензина. Средняя его цена в области - 44 рубля 84 копейки за литр. За неделю она повысилась на 0,1%.

Практически без изменений остался ценник на 92-ой и 98-ой бензин. Средняя их стоимость по региону за литр 41 рубль 54 копейки и 49 рублей 80 копеек соответственно.

Незначительно подешевело дизельное топливо. Сейчас он стоит 45 рублей 98 копеек за литр, что на 0,1% дешевле предыдущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU