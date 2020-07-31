Ушла из дома и не вернулась: в Ярославле ищут 14-летнего подростка

31 Июль 2020 2020-07-31T10:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле ищут 14-летнюю Викторию Михлай. Девочка ушла из дома в Заволжском районе 27 июля и не вернулась. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЯрСпас», пропадает подросток не первый раз.

На вид Вике 16 лет, ее рост 160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темно-русые, длинные, глаза серые. Была одета в черную футболку, малиновую ветровку, синие джинсы, на ногах - белые кроссовки. С собой у девочки - черная сумка на ремне.

Если вы видели Вику или что-то знаете о ее местонахождении, позвоните в полицию по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпаса» - 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU