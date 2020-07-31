В Ярославской области отремонтировали дорогу до Диево-Городища

31 Июль 2020 2020-07-31T13:08:42+03:00

Подрядчик позаботился не только о водителях, но и о пешеходах

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В Некрасовском районе завершился ремонт участка дороги Яковлевское - Диево-Городище, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Подрядчик отремонтировал дорожное полотно, водопропускные трубы, установил новое барьерное ограждение на опасных участках, заменил дорожные знаки, нанесли новую разметку. Для комфорта и безопасности пешеходов сделали тротуар. Стоимость работ составила более 27 миллионов рублей.

За ходом работ следил не только технадзор службы заказчика, но и общественники. Так, у активистов ОНФ возник вопрос по берегоукреплению около реки Шиголости. Решили, что в этом году на данные работы выделят более 40 миллионов рублей. Чтобы предотвратить размыв, склон укрепят с помощью шпунтовой стенки.

ИСТОЧНИК KP.RU