В Ярославской области отремонтировали дорогу до Диево-Городища
В Некрасовском районе завершился ремонт участка дороги Яковлевское - Диево-Городище, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Подрядчик отремонтировал дорожное полотно, водопропускные трубы, установил новое барьерное ограждение на опасных участках, заменил дорожные знаки, нанесли новую разметку. Для комфорта и безопасности пешеходов сделали тротуар. Стоимость работ составила более 27 миллионов рублей.
За ходом работ следил не только технадзор службы заказчика, но и общественники. Так, у активистов ОНФ возник вопрос по берегоукреплению около реки Шиголости. Решили, что в этом году на данные работы выделят более 40 миллионов рублей. Чтобы предотвратить размыв, склон укрепят с помощью шпунтовой стенки.
ИСТОЧНИК KP.RU