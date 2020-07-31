В тройном ДТП в Переславском районе один человек погиб, двое пострадали

31 Июль 2020 2020-07-31T11:04:18+03:00

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Сегодня, 31 июля, около часа ночи в Переславском районе произошло ДТП. На 151 километре трассы Москва - Холмогоры столкнулись три машины: «Скания» с полуприцепом, «ГАЗ» и «Рено», сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В результате аварии 44-летний водитель «Рено» и два пассажира той же машины - 41-летняя женщина и 2-летний ребенок с травмами были госпитализированы. Позднее женщина от полученных травм скончалась в больнице. Известно, что все пострадавшие - жители Мурманской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU