В Ярославской области у матери забрали пятерых детей

31 Июль 2020 2020-07-31T09:45:50+03:00

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В Гаврилов-Яме судебные приставы забрали из семьи детей. Поводом для этого стали антисанитарные условия, в которых проживали ребята.

- Органы опеки и попечительства не раз предупреждали многодетную мать о том, что нужно создать надлежащие условия для детей. Семья состояла на учете. Дети проживали в антисанитарии, женщина не обеспечивала за ними элементарного ухода, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Однако женщина не сделала ничего, чтобы изменить ситуацию. Тогда представители Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и их защите обратились в суд с заявлением об ограничении родительских прав. Суд вынес решение забрать ребят из семьи и передать их в реабилитационный центр. При этом родительница сможет вернуть своих детей, если сумеет в ближайшее время привести дом в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU