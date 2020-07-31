2020-07-31T09:45:50+03:00
Общество

В Ярославской области у матери забрали пятерых детей

Сейчас ребята находятся в реабилитационном центре
Светлана Крутикова
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Дети жили в антисанитарных условиях. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской областиДети жили в антисанитарных условиях. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области
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В Гаврилов-Яме судебные приставы забрали из семьи детей. Поводом для этого стали антисанитарные условия, в которых проживали ребята.

- Органы опеки и попечительства не раз предупреждали многодетную мать о том, что нужно создать надлежащие условия для детей. Семья состояла на учете. Дети проживали в антисанитарии, женщина не обеспечивала за ними элементарного ухода, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Однако женщина не сделала ничего, чтобы изменить ситуацию. Тогда представители Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и их защите обратились в суд с заявлением об ограничении родительских прав. Суд вынес решение забрать ребят из семьи и передать их в реабилитационный центр. При этом родительница сможет вернуть своих детей, если сумеет в ближайшее время привести дом в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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