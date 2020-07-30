Сбербанк передал Ярославской области 600 комплектов для дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе

30 Июль 2020 2020-07-30T17:43:29+03:00

Имеющаяся на ней информация поможет учителям организовать эффективное обучение в 5-9-х классах, а школьникам - заниматься самостоятельно

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Сбербанк и Правительство Ярославской области подписали соглашение о внедрении в школах региона инновационных образовательных технологий. Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор области Дмитрий Миронов.

Документом предусмотрена безвозмездная передача школам области 600 комплектов для дистанционного обучения. Специальное оборудование позволит осваивать предметы как в рамках учебной программы, так и углубленно на Школьной цифровой платформе, которую банк развивает по всей стране при поддержке Министерства просвещения РФ.

Входящее в комплекты оборудование позволяет использовать телевизоры как компьютеры и подключить их к платформе. Имеющаяся на ней информация поможет учителям организовать эффективное обучение в 5-9-х классах, а школьникам - заниматься самостоятельно. Задания представлены в разных форматах: в виде текстов, видео, графиков, интерактивных материалов. Доступ к программе для всех пользователей бесплатный.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Ярославская область - давний и надежный партнер Сбербанка. Мы уже реализуем с регионом множество совместных проектов в сфере транспорта, образования, здравоохранения. Сегодняшнее подписание дорожной карты выводит наше сотрудничество на новый уровень и дает начало проектам, связанным с виртуальным центром обработки данных, аналитикой данных в сфере туризма, мониторингом уборки городских пространств, различными безналичными сервисами, и целому ряду других. Все они призваны внедрить в управление регионом самые современные технологии и сделать жизнь людей комфортнее».

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

«Комплекты получит 61 учреждение из 13 районов, а также школьники, имеющие потребность в домашней компьютерной технике. Правительство региона готово организовать процесс. Один из приоритетов в нашей работе - создание равных возможностей для жителей области, особенно для подрастающего поколения. В том числе - для получения качественного образования и профессионального роста. И мы благодарны руководству Сбербанка за помощь в решении этой задачи».

В ходе рабочей встречи Александр Ведяхин и Дмитрий Миронов также обсудили другие совместные проекты, направленные на развитие цифровых технологий. Подписана дорожная карта их реализации.

В ходе рабочей встречи Александр Ведяхин и Дмитрий Миронов также обсудили другие совместные проекты, направленные на развитие цифровых технологий

Банк и регион уже не первый год сотрудничают по различным образовательным проектам. Так, при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в области успешно организована работа по повышению квалификации преподавательского состава школ. Дмитрий Миронов также особо отметил деятельность базовой кафедры банка в Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова.