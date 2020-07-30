2020-07-30T17:06:35+03:00
Общество

Москвич просит городские власти вернуть ему сандалии

Обувь мужчина потерял, когда переходил дорогу
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сандалии застряли в глине и пропали. ФОТО: Stas Sats, ВКонтактеСандалии застряли в глине и пропали. ФОТО: Stas Sats, ВКонтакте
Изменить размер текста:

Эмоциональный пост, адресованный городским властям, опубликовал житель Москвы в социальных сетях. Мужчина просит… вернуть ему сандалии. Обувь гость столицы Золотого кольца России потерял на ярославском тротуаре, если, конечно, это грязевое месиво можно назвать тротуаром.

- Они застряли в глине и пропали. Администрация Ярославля вернет ли мне сандалии, которые пропали в глине? Ярославль ваш рулит.., - пишет человек с ником Stas Sats.

Судя по всему, обувь свалилась, когда мужчина пытался перейти дорогу по пешеходному переходу в Дзержинском районе. С одной стороны «зебры» непролазная грязь, в которой не трудно лишиться обуви.

- Как мне ранее ответила мэрия – работы на данном переходе продолжаются… Только интересно, где и в какое время они продолжаются? Тишина уже около 2 месяцев. А вообще, по правилам ГИБДД, переходить надо по знакам, они имеют преимущество перед разметкой, - пишет Наталья Веселова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершился ремонт участка дороги Ярославль - Любим
Сбербанк передал Ярославской области 600 комплектов для дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе
МЧС предупреждает: в Ярославской области ожидаются дожди, гроза и сильный ветер
Москвич просит городские власти вернуть ему сандалии
В Ярославской области три юных спортсмена спасли тонущую девочку
Решил собрать свой автосервис: ярославец обокрал гараж почти на 300 тысяч рублей
День города в Рыбинске отметят на воде и в небе
В Ярославле 3 августа откроются дневные лагеря для детей
В ярославском ПАТП-1 новый директор
3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй»
В Ярославле задержали преступника, ударившего пенсионера ножом в горло
В Ярославле пропал подросток с татуировками на теле
Ростовский кремль открывает еще две экспозиции
В Рыбинске временно изменятся маршруты общественного транспорта
В Ярославле открылась выставка «Александр Петров. Живопись, графика, анимация»
Завершено расследование дела об убийстве настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Ярославец, «прокативший» пристава на капоте, ответит по уголовному делу
В Ярославле в праздник Курбан-байрам перекроют центр города
Ростовское предприятие будет выпускать медицинские маски
80-летний ярославец умер после падения в магазине
В Ярославском районе неизвестные устроили незаконную свалку
Ярославские приставы сумели взыскать с должника полмиллиона рублей