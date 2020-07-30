Москвич просит городские власти вернуть ему сандалии

30 Июль 2020 2020-07-30T17:06:35+03:00

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Эмоциональный пост, адресованный городским властям, опубликовал житель Москвы в социальных сетях. Мужчина просит… вернуть ему сандалии. Обувь гость столицы Золотого кольца России потерял на ярославском тротуаре, если, конечно, это грязевое месиво можно назвать тротуаром.

- Они застряли в глине и пропали. Администрация Ярославля вернет ли мне сандалии, которые пропали в глине? Ярославль ваш рулит.., - пишет человек с ником Stas Sats.

Судя по всему, обувь свалилась, когда мужчина пытался перейти дорогу по пешеходному переходу в Дзержинском районе. С одной стороны «зебры» непролазная грязь, в которой не трудно лишиться обуви.

- Как мне ранее ответила мэрия – работы на данном переходе продолжаются… Только интересно, где и в какое время они продолжаются? Тишина уже около 2 месяцев. А вообще, по правилам ГИБДД, переходить надо по знакам, они имеют преимущество перед разметкой, - пишет Наталья Веселова.

ИСТОЧНИК KP.RU