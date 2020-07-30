В Ярославской области три юных спортсмена спасли тонущую девочку

30 Июль 2020 2020-07-30T16:39:19+03:00

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Три участника спортивного клуба «Борисоглебская застава» спасли 12-летнюю девочку.

6 июля не берегу реки Устье в поселке Борисоглебский проходила тренировка игроков в лапту. В это время на пляже купались местные жители. В какой-то момент раздался крик. Оказалось, что 12-летняя девочка не справилась с сильным течением и ее стало затягивать в водоворот.

- Мужчина и женщина, которые сопровождали девочку, попытались ее спасти, но и они не смогли справиться с течением. Никто из отдыхающих не поспешил тонущим людям на помощь, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Тогда 17-летний Димитрий Чиковани, 15-летний Никита Смирнов и 16-летний Никита Фадеев бросились в воду. Димитрий и Никита Фадеев помогли женщине выбраться на берег, а Никита Смирнов спас тонущую девочку. Мужчина смог выплыть самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU