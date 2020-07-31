Соблюдаем спокойствие: в пятницу в Рыбинске проверят системы оповещения

31 Июль 2020 2020-07-30T17:09:51+03:00

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31 июля, в пятницу, в Рыбинске будет проводиться техническая проверка систем оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Горожан просят не паниковать, соблюдать спокойствие и ничего не предпринимать.

Сирены завоют в 11:00, проверка продлится два часа и завершится в 13:00. В это же время по радио и по телевизионным каналам будет транслироваться речевое сообщение, предупреждает пресс-служба администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU