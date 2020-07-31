2020-07-30T17:10:32+03:00
Происшествия

Полицейские пресекли незаконную игорную деятельность в ярославском кафе

Игровой автомат обнаружили в одном из заведений поселка Норский
Светлана Крутикова
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В заведении проводились азартные игры с использованием специального автомата. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской областиВ заведении проводились азартные игры с использованием специального автомата. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области
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11 июня этого года в кафе, которое находится в Норском, пресекли незаконную игорную деятельность. Как сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области, в заведении проводились азартные игры с использованием специального автомата.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи собирают доказательства. Игровое оборудование изъяли. Расследование продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям региона. Если вам известно о случаях проведения на территории Ярославской области азартных игр, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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