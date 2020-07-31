Полицейские пресекли незаконную игорную деятельность в ярославском кафе
11 июня этого года в кафе, которое находится в Норском, пресекли незаконную игорную деятельность. Как сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области, в заведении проводились азартные игры с использованием специального автомата.
По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи собирают доказательства. Игровое оборудование изъяли. Расследование продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям региона. Если вам известно о случаях проведения на территории Ярославской области азартных игр, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU