Ярославским предпринимателям компенсируют часть затрат на борьбу с COVID-19

31 Июль 2020 2020-07-30T17:11:25+03:00

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Министерство труда и социальной защиты РФ расширило перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет страховых взносов. В список включили траты на медицинские маски, перчатки, термометры, санитайзеры, бахилы и другое.

По словам управляющего Ярославским региональным отделением Фонда соцстрахования Александра Матеши, размер компенсации на эти цели может составить до 20% страховых отчислений компании за 2019 год. Дополнительно 10% организации могут направить на санаторно-курортное лечение сотрудников-пенсионеров или предпенсионного возраста.

Подать заявление в Фонд следует до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU