Завершился ремонт участка дороги Ярославль - Любим
Завершился ремонт на участке дороги Ярославль - Любим от границы областного центра до Игнатовского кладбища. Это пятый отремонтированный в 2020 году региональный объект, сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.
Дорогу сделали шире, уложили два слоя асфальта, укрепили кюветы, установили барьерное ограждение, заменили дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластичными материалами. Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар, от проезжей части его отделили полосой безопасности. Стоимость работ составила 37,3 миллиона рублей.
В следующем году ремонт дороги Ярославль -Любим будет продолжен. Планируют привести в нормативное состояние почти девять километров дорожного полотна у поселка Середа.
ИСТОЧНИК KP.RU