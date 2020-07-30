2020-07-30T17:08:58+03:00
Общество

Завершился ремонт участка дороги Ярославль - Любим

Работы обошлись в 37,3 миллиона рублей
Светлана Крутикова
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Дорогу сделали шире, уложили два слоя асфальта, укрепили кюветыДорогу сделали шире, уложили два слоя асфальта, укрепили кюветыФото: Правительство Ярославской области
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Завершился ремонт на участке дороги Ярославль - Любим от границы областного центра до Игнатовского кладбища. Это пятый отремонтированный в 2020 году региональный объект, сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Дорогу сделали шире, уложили два слоя асфальта, укрепили кюветы, установили барьерное ограждение, заменили дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластичными материалами. Кроме того, для пешеходов обустроили тротуар, от проезжей части его отделили полосой безопасности. Стоимость работ составила 37,3 миллиона рублей.

В следующем году ремонт дороги Ярославль -Любим будет продолжен. Планируют привести в нормативное состояние почти девять километров дорожного полотна у поселка Середа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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