2020-07-30T17:07:46+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Ярославской области ожидаются дожди, гроза и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, непогода ждет жителей региона завтра, 31 июля
Светлана Крутикова
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Ярославскую область вновь могут накрыть дожди и грозыЯрославскую область вновь могут накрыть дожди и грозыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ярославскую область вновь могут накрыть дожди и грозы.

- По данным Ярославского ЦГМС, завтра, 31 июля, на территории региона местами ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможна гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций и даже строительных кранов. Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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