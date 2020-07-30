Решил собрать свой автосервис: ярославец обокрал гараж почти на 300 тысяч рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T15:51:39+03:00

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22-летний житель Дзержинского района предстанет перед судом. Молодой человек обвиняется в краже.

Установили, что в середине мая этого года ярославец с помощью шлифовальной машины срезал навесной замок с гаражного бокса, в котором собственник планировал открыть автосервис, и вынес инструменты для ремонта машин. Злоумышленник загрузил украденное в свой автомобиль и уехал, а на следующий день вернулся за оставшимся. Во второй раз мужчина срезал опору подъемника, всю проводку, электрокабель и арматуру и также вывез похищенное на машине. Общий ущерб составил 293 тысячи рублей.

- Часть похищенного обвиняемый продал неустановленному лицу, остальное вернул владельцу в ходе расследования. Свою вину молодой человек полностью признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU