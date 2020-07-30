Решил собрать свой автосервис: ярославец обокрал гараж почти на 300 тысяч рублей
22-летний житель Дзержинского района предстанет перед судом. Молодой человек обвиняется в краже.
Установили, что в середине мая этого года ярославец с помощью шлифовальной машины срезал навесной замок с гаражного бокса, в котором собственник планировал открыть автосервис, и вынес инструменты для ремонта машин. Злоумышленник загрузил украденное в свой автомобиль и уехал, а на следующий день вернулся за оставшимся. Во второй раз мужчина срезал опору подъемника, всю проводку, электрокабель и арматуру и также вывез похищенное на машине. Общий ущерб составил 293 тысячи рублей.
- Часть похищенного обвиняемый продал неустановленному лицу, остальное вернул владельцу в ходе расследования. Свою вину молодой человек полностью признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Дата рассмотрения дела пока не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU