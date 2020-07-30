В Ярославле 3 августа откроются дневные лагеря для детей

30 Июль 2020 2020-07-30T14:50:37+03:00

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В Ярославле с 3 августа открываются лагеря дневного пребывания школьников. В городе будут работать 14 физкультурно-спортивных лагерей, а также 11 школ искусств.

Спортивным организациям большую часть занятий рекомендовали проводить на улице. В центре физической культуры и спорта Ярославля уже подготовили семь спортивных залов, площадку для сдачи норм ГТО, футбольное поле, хоккейный корт, комплексную спортивную площадку.

- В этом году отказались от общих мероприятий. Формируем всего три отряда по 10 человек. Мы закупили мобильный медицинский облучатель, чтобы обеззараживать воздух во всех помещениях центра. Также мы отказались от всех дополнительных услуг для населения, на время работы лагеря все здание будет в распоряжении детей, - сказал директор Центра Николай Богачев.

В школах искусств разработали много интересных программ для ребят. Пройдут мастер-классы, квесты, занятия по искусству и культуре разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU