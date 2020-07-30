2020-07-30T12:56:41+03:00
Общество

В Ярославле пропал подросток с татуировками на теле

16-летний юноша ушел из дома 29 июля
Полина Вачнадзе
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Подросток пропал вчера, 29 июля. ФОТО: Группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеПодросток пропал вчера, 29 июля. ФОТО: Группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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Не успели в Ярославле разыскать одного подростка, 17-летнего воспитанника школы-интерната, как пропал другой. 16-летний Кирилл Малахов пропал в Дзержинском районе города – в 8 утра 29 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Особая примета юноши – две татуировка на теле. Одна, в виде знака бесконечности (лежащая на боку восьмерка), находится на правом запястье, на левой щиколотке – тату в виде красного крестика.

На вид Кириллу 16 лет, коротко стрижен, почти налысо. Рост 168 сантиметров. Был одет в черную футболку с надписью, спортивные штаны черные с белыми полосками по бокам, черные кроссовки. При себе был рюкзак синего цвета.

Если вы видели подростка, сообщите об этом по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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