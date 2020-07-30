Ростовский кремль открывает еще две экспозиции
С 1 августа музей-заповедник «Ростовский кремль» открывает для туристов еще две экспозиции.
Начинает работать выставка «Хвост кометы. Произведения «левых» художников начала XX века в собрании ГМЗ «Ростовский кремль». Можно посмотреть коллекцию русского авангарда. В ее основе – работы художников «левых» направлений, многие работы имеют мировую известность.
С субботы открывается Музейная гостиная и экспозиция «Ростовская земля: сто веков истории». Здесь собраны интересные экспонаты: печать киевского князя Ярослава Мудрого, западноевропейский меч, детали первого Успенского собора и гробницы мощей Леонтия Ростовского.
По рекомендациям Роспотребнадзора, экскурсионные группы могут быть не более 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU