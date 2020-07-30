В ярославском ПАТП-1 новый директор

30 Июль 2020 2020-07-30T14:22:19+03:00

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В ярославском ПАТП-1 произошла смена руководства. В среду, 29 июля, прошло заседание совета директоров компании. На нем приняли заявление об уходе директора Алексея Власенко – это произошло по соглашению сторон. Его пост занял Сергей Завьялов, который до этого работал заместителем руководителя и являлся директором «Яргорэлектротранса».

Таким образом, сейчас Сергей Завьялов возглавляет две транспортные организации города. Чуть позже для них будет создана одна общая структура управления.

ИСТОЧНИК KP.RU