В ярославском ПАТП-1 новый директор
Алексея Власенко сменил Сергей Завьялов
В ярославском ПАТП-1 новый директорФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ярославском ПАТП-1 произошла смена руководства. В среду, 29 июля, прошло заседание совета директоров компании. На нем приняли заявление об уходе директора Алексея Власенко – это произошло по соглашению сторон. Его пост занял Сергей Завьялов, который до этого работал заместителем руководителя и являлся директором «Яргорэлектротранса».
Таким образом, сейчас Сергей Завьялов возглавляет две транспортные организации города. Чуть позже для них будет создана одна общая структура управления.
ИСТОЧНИК KP.RU