День города в Рыбинске отметят на воде и в небе
1 августа жителей и гостей Рыбинска ждет увлекательная программа.
В 14:15 в акватории Волги в районе дворца спорта «Полет» начнется показательная программа рыбинских водолыжников. Они продемонстрируют элементы водного слалома и фигурного катания. Далее в программе - гонки на ялах. Поддержат программу парусные суда.
В 14:40 парашютисты Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ совершат прыжки с предельно малой высоты на воду. Затем свою программу в небе покажет абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.
Завершат праздник спортсмены Рыбинского аэроклуба. Они выполнят прыжки с парашютом с высоты 2000 метров с флагами России, Ярославской области и Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU