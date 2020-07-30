30 Июль 2020 2020-07-30T15:21:36+03:00

День города в Рыбинске отметят на воде и в небе Фото: Администрация Рыбинска

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1 августа жителей и гостей Рыбинска ждет увлекательная программа.

В 14:15 в акватории Волги в районе дворца спорта «Полет» начнется показательная программа рыбинских водолыжников. Они продемонстрируют элементы водного слалома и фигурного катания. Далее в программе - гонки на ялах. Поддержат программу парусные суда.

В 14:40 парашютисты Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ совершат прыжки с предельно малой высоты на воду. Затем свою программу в небе покажет абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.

Завершат праздник спортсмены Рыбинского аэроклуба. Они выполнят прыжки с парашютом с высоты 2000 метров с флагами России, Ярославской области и Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU