2020-07-30T15:21:36+03:00
Общество

День города в Рыбинске отметят на воде и в небе

Праздничные мероприятия пройдут в субботу, 1 августа
Светлана Крутикова
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День города в Рыбинске отметят на воде и в небеДень города в Рыбинске отметят на воде и в небеФото: Администрация Рыбинска
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1 августа жителей и гостей Рыбинска ждет увлекательная программа.

В 14:15 в акватории Волги в районе дворца спорта «Полет» начнется показательная программа рыбинских водолыжников. Они продемонстрируют элементы водного слалома и фигурного катания. Далее в программе - гонки на ялах. Поддержат программу парусные суда.

В 14:40 парашютисты Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ совершат прыжки с предельно малой высоты на воду. Затем свою программу в небе покажет абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.

Завершат праздник спортсмены Рыбинского аэроклуба. Они выполнят прыжки с парашютом с высоты 2000 метров с флагами России, Ярославской области и Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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