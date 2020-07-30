30 Июль 2020 2020-07-30T11:49:03+03:00

В День города в Рыбинске изменятся маршруты общественного транспорта Фото: Администрация Рыбинска

Это связано с мероприятиями, посвященными Дню города

Изменить размер текста: A A

1 августа, в День города, в Рыбинске временно изменятся маршруты общественного транспорта.

С 10:30 до 20:00 автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

- № 1, 3, 8-т, 33-т, 179, 180 - от проспекта Ленина по улица Димитрова, Свободы, Герцена, Луначарского, Крестовой и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

- № 6, 9 - от проспекта Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

- № 12, 16э, 16-т, 36-т - от проспекта Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

- № 2, 10 - от улицы Свободы по Герцена, Луначарского, Крестовой и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

- № 101, 111 - от проспекта Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом;

С 7:00 до 22:15 автобусы № 8, 11, 19, 20 будут ездить через Бульварную улицу. Высадка пассажиров будет осуществляться со стороны дома №2 по Бульварной улице, посадка - с противоположной стороны.

С 10:30 до 20:00 троллейбусы будут следовать по маршрутам:

- № 1, 6 - от улицы 9 Мая по Фурманова, Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), Пушкина, Крестовой и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом;

- № 4, 5 - от улицы Фурманова по Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), Пушкина, Крестовой и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования, а также дополнительные: на улице Бульварной в районе домов №3 и № 10, на улице Димитрова в районе дома № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU