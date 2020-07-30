В Ярославле открылась выставка «Александр Петров. Живопись, графика, анимация»

30 Июль 2020 2020-07-30T10:55:02+03:00

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30 июля, сегодня, в Ярославском художественном музее открылась выставка режиссера, аниматора, художника-мультипликатора, лауреата премии «Оскар» Александра Петрова.

Экспозиция представляет более 130 работ: это живопись и графика, которая много лет хранилась в «запасниках» и были недоступны широкой публике. Зато сейчас посетители выставки смогут увидеть живописные композиции, созданные по первому фильму «Корова», циклы иллюстраций к литературным произведениям, работы, созданные во время путешествия по России, Италии, Африке, работы-разработки типажей к новому фильму «Князь», главным героем которого является Александр Невский, и многое другое.

Кстати, впервые в музее будут представлены книжные иллюстрации мастера.

- Мы показываем Александра петрова не только как художника-аниматора, мы его показываем как художника многогранного, - сказал куратор выставочного проекта Нина Голенкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU