2020-07-30T09:45:10+03:00
Общество

Ростовское предприятие будет выпускать медицинские маски

Комбинат «Аронап» открыл две линии производства
Полина Вачнадзе
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Ростовское предприятие будет выпускать медицинские маскиРостовское предприятие будет выпускать медицинские маскиФото: Правительство Ярославской области
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Еще 5 миллионов масок в месяц будет выпускать ростовский комбинат «Аронап». Там открыты две новые линии по производству медицинских и гигиенических средств защиты органов дыхания.

Несмотря на то, что предприятие специализируется на кофе-цикорной продукции, в мае этого года он наладил первую линию по производству масок. Первую партию в 10 тысяч штук получил Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда.

Общий объем производства масок на предприятии составляет теперь 7,5 миллионов штук в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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