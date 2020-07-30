Ростовское предприятие будет выпускать медицинские маски

30 Июль 2020 2020-07-30T09:45:10+03:00

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Еще 5 миллионов масок в месяц будет выпускать ростовский комбинат «Аронап». Там открыты две новые линии по производству медицинских и гигиенических средств защиты органов дыхания.

Несмотря на то, что предприятие специализируется на кофе-цикорной продукции, в мае этого года он наладил первую линию по производству масок. Первую партию в 10 тысяч штук получил Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда.

Общий объем производства масок на предприятии составляет теперь 7,5 миллионов штук в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU