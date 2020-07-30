80-летний ярославец умер после падения в магазине

30 Июль 2020 2020-07-30T09:16:54+03:00

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В Ярославле задержан 46-летний мужчина, ударивший в магазине покупателя.

ЧП произошло еще в марте в торговой точке на улице Клубной. Два покупателя, 46 и 80 лет, поругались в магазине и тот, что младше, ударил пенсионера по лицу. Как сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области, пожилой мужчина упал и сильно ушибся головой об пол.

С травмой потерпевшего доставили в соловьевскую больницу, где он 1 апреля скончался.

- Следственный отдел установил личность и местонахождение подозреваемого. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении мужчины под стражу, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU