В Ярославле пропал подросток из школы-интерната
Молодой человек нуждается в медицинской помощи
Юноша пропал 27 июля. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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27 июля из школы-интерната в Заволжском районе Ярославля ушел 17-летний Кирилл Писанов. Подросток может нуждаться в медицинской помощи, одна из особых примет – семенящая походка.
На вид Кириллу 17 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые.
Был одет в синюю футболку, темно-синие потертые джинсы, черные резиновые тапки.
Если вам известно что-либо о местонахождении молодого человека, позвоните по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция; 8910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.
ИСТОЧНИК KP.RU