2020-07-29T16:06:30+03:00
Общество

В Ярославле пропал подросток из школы-интерната

Молодой человек нуждается в медицинской помощи
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Юноша пропал 27 июля. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеЮноша пропал 27 июля. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
Изменить размер текста:

27 июля из школы-интерната в Заволжском районе Ярославля ушел 17-летний Кирилл Писанов. Подросток может нуждаться в медицинской помощи, одна из особых примет – семенящая походка.

На вид Кириллу 17 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в синюю футболку, темно-синие потертые джинсы, черные резиновые тапки.

Если вам известно что-либо о местонахождении молодого человека, позвоните по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция; 8910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области стали меньше подделывать деньги
В Ярославль из Москвы привезли дыхательные аппараты
В Ярославле изменится расписание двух автобусов
Ярославских мусульман попросили остаться дома в Курбан-байрам
В Ярославле пропал подросток из школы-интерната
Экстренное предупреждение для ярославцев: гроза и сильный ветер
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать улицу Карла Либкнехта
В День города в Рыбинске временно ограничат движение транспорта
В Ярославской области разрешены свидания с осужденными
В Ярославле алиментщик «прокатил» на капоте судебного пристава
Житель Ярославской области обокрал родственницу жены
В Ярославской области отремонтируют дорогу от Углича до Переславля
В Ярославской области еще пять выпускников получили высший балл на ЕГЭ
Семейные страсти: жительница Рыбинска обвинила бывшего мужа в угоне автомобиля
В Ярославской области пройдет кинофестиваль «Свет миру»
В Ярославле квартиру на проспекте Фрунзе мог поджечь неуравновешенный хозяин
Житель Ярославля оформил кредит почти на 300 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам
«Мост в отличном состоянии». В Ярославской области обследовали откос моста через Солоницу
В Ярославской области построят мусоросортировочные комплексы за 400 миллионов рублей
График работы ярославских фонтанов