2020-07-29T15:40:08+03:00
Общество

Экстренное предупреждение для ярославцев: гроза и сильный ветер

Ожидаются в регионе 30 июля
Полина Вачнадзе
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30 июля в Ярославской области вновь пройдут дожди30 июля в Ярославской области вновь пройдут дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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30 июля в Ярославской области вновь пройдут дожди. В каких-то районах кратковременные, в других же ожидается гроза с сильным ветром. Порывы его, по прогнозам специалистов, во время грозы будут достигать 15-17 метров в секунду.

При этом, предупреждает МЧС, вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, увеличение числа ДТП, обрушение слабоукрепленных конструкций.

Прим этом в области будет достаточно тепло. По данный Gismeteo, температура 30 июля будет в районе 22 градусов, день в целом ожидается солнечный. К выходным начнет холодать. В последний день июля – солнечно, дождливо и плюс 19. В субботу и воскресенье – дождливо и прохладно, плюс 17-18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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