В Ярославской области стали меньше подделывать деньги

29 Июль 2020 2020-07-29T16:20:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области сократилось количество поддельных купюр. Во втором квартале этого года выявлено 62 фальшивки – на 27 меньше, чем в квартале первом.

Чаще всего, по-прежнему, подделывают пятитысячные банкноты. Обнаружено 45 штук против 81 в первом квартале. Удалось изъять из оборота 11 тысячных купюр – здесь произошло увеличение. За первые три месяца года обнаружили 6 банкнот такого номинала.

Также изъяли одну двухтысячную купюру, одну пятисотрублевую и четыре сторублевые. Оказалась у специалистов и иностранная «валюта» - 50 долларов США.

- Мы рекомендуем жителям области отдавать предпочтение безналичным способам оплаты товаров и услуг, пользоваться картами. Это однозначно убережет от попадания в их руки поддельных денежных знаков. В регионе продолжается динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в торгово-сервисной сети, что способствует решению проблемы, - прокомментировала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

ИСТОЧНИК KP.RU