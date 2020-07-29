2020-07-29T16:18:24+03:00
Общество

В Ярославль из Москвы привезли дыхательные аппараты

А еще концентраторы кислорода и пульсоксиметры
Полина Вачнадзе
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Кроме того, в больницу завезли одноразовые маски и защитные костюмыКроме того, в больницу завезли одноразовые маски и защитные костюмыФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославскую областную клиническую больницу из столицы привезли дыхательные аппараты для СИПАП-терапии, конце6нтраторы кислорода и пульсосиметры. С помощью последних медики определяются содержание кислорода в крови, что очень важно для быстрой диагностики дыхательной недостаточности у пациентов.

Аппараты для СИПАП-терапии нужно для адаптации больных во время перехода от искусственной вентиляции легких к самостоятельному дыханию. Они будут использоваться в отделениях пульмонологии, реанимации и блоках интенсивной терапии.

Кроме того, в больницу завезли одноразовые маски и защитные костюмы для персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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