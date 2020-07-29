В Ярославль из Москвы привезли дыхательные аппараты
В Ярославскую областную клиническую больницу из столицы привезли дыхательные аппараты для СИПАП-терапии, конце6нтраторы кислорода и пульсосиметры. С помощью последних медики определяются содержание кислорода в крови, что очень важно для быстрой диагностики дыхательной недостаточности у пациентов.
Аппараты для СИПАП-терапии нужно для адаптации больных во время перехода от искусственной вентиляции легких к самостоятельному дыханию. Они будут использоваться в отделениях пульмонологии, реанимации и блоках интенсивной терапии.
Кроме того, в больницу завезли одноразовые маски и защитные костюмы для персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU