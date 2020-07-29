Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать улицу Карла Либкнехта

29 Июль 2020 2020-07-29T15:16:33+03:00

Дорога в ямах и выбоинах, разметки на асфальте нет Фото: Прокуратура Ярославской области

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Прокуратура Ленинского района проверила состояние дороги около детского дома «Солнечный». Оказалось, что участок проезжей части от улицы Жукова до улицы Добрынина вблизи госучреждения не отвечает требованиям безопасности. На дороге ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые размеры и мешают подъезжать к детскому дому. Кроме того, на асфальте стерлась разметка.

- По результатам проверки в суд был направлен иск с требованием обязать департамент городского хозяйства привести дорогу по улице Карла Либкнехта в порядок. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU