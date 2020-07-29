2020-07-29T15:16:33+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать улицу Карла Либкнехта

Проверка прокуратуры показала, что дорога не соответствует требованиям безопасности
Светлана Крутикова
Поделиться:
Дорога в ямах и выбоинах, разметки на асфальте нетДорога в ямах и выбоинах, разметки на асфальте нетФото: Прокуратура Ярославской области
Изменить размер текста:

Прокуратура Ленинского района проверила состояние дороги около детского дома «Солнечный». Оказалось, что участок проезжей части от улицы Жукова до улицы Добрынина вблизи госучреждения не отвечает требованиям безопасности. На дороге ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые размеры и мешают подъезжать к детскому дому. Кроме того, на асфальте стерлась разметка.

- По результатам проверки в суд был направлен иск с требованием обязать департамент городского хозяйства привести дорогу по улице Карла Либкнехта в порядок. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области стали меньше подделывать деньги
В Ярославль из Москвы привезли дыхательные аппараты
В Ярославле изменится расписание двух автобусов
Ярославских мусульман попросили остаться дома в Курбан-байрам
В Ярославле пропал подросток из школы-интерната
Экстренное предупреждение для ярославцев: гроза и сильный ветер
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать улицу Карла Либкнехта
В День города в Рыбинске временно ограничат движение транспорта
В Ярославской области разрешены свидания с осужденными
В Ярославле алиментщик «прокатил» на капоте судебного пристава
Житель Ярославской области обокрал родственницу жены
В Ярославской области отремонтируют дорогу от Углича до Переславля
В Ярославской области еще пять выпускников получили высший балл на ЕГЭ
Семейные страсти: жительница Рыбинска обвинила бывшего мужа в угоне автомобиля
В Ярославской области пройдет кинофестиваль «Свет миру»
В Ярославле квартиру на проспекте Фрунзе мог поджечь неуравновешенный хозяин
Житель Ярославля оформил кредит почти на 300 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам
«Мост в отличном состоянии». В Ярославской области обследовали откос моста через Солоницу
В Ярославской области построят мусоросортировочные комплексы за 400 миллионов рублей
График работы ярославских фонтанов