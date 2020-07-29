Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать улицу Карла Либкнехта
Прокуратура Ленинского района проверила состояние дороги около детского дома «Солнечный». Оказалось, что участок проезжей части от улицы Жукова до улицы Добрынина вблизи госучреждения не отвечает требованиям безопасности. На дороге ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые размеры и мешают подъезжать к детскому дому. Кроме того, на асфальте стерлась разметка.
- По результатам проверки в суд был направлен иск с требованием обязать департамент городского хозяйства привести дорогу по улице Карла Либкнехта в порядок. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU