В Ярославской области отремонтируют дорогу от Углича до Переславля
В регионе приступили к ремонту дороги в Угличском районе. Она проходит через населенные пункты Остапково, Заозерье, Колокарево, Сатрое Волино и соединяет Углич с Переславлем-Залесским.
- Сейчас работы идут на самых критичных участках. В ходе ремонта в следующем году заменим дорожное полотно на более чем 20-километровом участке, обустроим тротуары и 13 остановок, установим барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесем разметку, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Работы проводятся по нацпроекту "Безопасные и качественный автомобильные дороги".
ИСТОЧНИК KP.RU