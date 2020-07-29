2020-07-29T13:02:17+03:00
Общество

В Ярославской области отремонтируют дорогу от Углича до Переславля

Трасса проходит через Остапково – Заозерье – Колокарево – Сатрое Волино
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области отремонтируют дорогу от Углича до Переславля. Фото со страницы Дмитрия Миронова ВКонтактеВ Ярославской области отремонтируют дорогу от Углича до Переславля. Фото со страницы Дмитрия Миронова ВКонтакте
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В регионе приступили к ремонту дороги в Угличском районе. Она проходит через населенные пункты Остапково, Заозерье, Колокарево, Сатрое Волино и соединяет Углич с Переславлем-Залесским.

- Сейчас работы идут на самых критичных участках. В ходе ремонта в следующем году заменим дорожное полотно на более чем 20-километровом участке, обустроим тротуары и 13 остановок, установим барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесем разметку, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Работы проводятся по нацпроекту "Безопасные и качественный автомобильные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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